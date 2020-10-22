Опытный образец прибора разработали специалисты сразу трех институтов из Томска – НИИ психического здоровья, НИИ полупроводниковых приборов и местного политехнического университета.

Известно, что депрессия обостряется даже у здоровых людей осенью и зимой, когда солнечного света не хватает. Еще больше страдают люди, которым поставлен такой диагноз. При этом есть немало случаев, когда прописанные лекарственные препараты не приводят к улучшению состояния таких пациентов. Новое устройство призвано решить эту проблему. Оно работает на основе светодиодов, создающих световой поток высокой интенсивности. Эксперименты показали, что использование прибора увеличивает действие антидепрессивной медикаментозной терапии и уменьшает сопротивляемость организма лекарственным препаратам. Более того, результаты испытаний позволяют сделать вывод, что яркий свет можно успешно использовать и для лечения несезонной депрессии. Устройство безопасно и пригодно при терапии даже беременных и кормящих грудью женщин, сообщает телеканал «Доктор».