Четверг, 22 октября 2020, 19:06

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

В России освоили лечение депрессии ярким светом

22 октября
14:56 2020
Версия для печати

Опытный образец прибора разработали специалисты сразу трех институтов из Томска – НИИ психического здоровья, НИИ полупроводниковых приборов и местного политехнического университета.

Известно, что депрессия обостряется даже у здоровых людей осенью и зимой, когда солнечного света не хватает. Еще больше страдают люди, которым поставлен такой диагноз. При этом есть немало случаев, когда прописанные лекарственные препараты не приводят к улучшению состояния таких пациентов. Новое устройство призвано решить эту проблему. Оно работает на основе светодиодов, создающих световой поток высокой интенсивности. Эксперименты показали, что использование прибора увеличивает действие антидепрессивной медикаментозной терапии и уменьшает сопротивляемость организма лекарственным препаратам. Более того, результаты испытаний позволяют сделать вывод, что яркий свет можно успешно использовать и для лечения несезонной депрессии. Устройство безопасно и пригодно при терапии даже беременных и кормящих грудью женщин, сообщает телеканал «Доктор».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,97–0,24%
EUR20,07–0,43%
GBP22,22–0,50%
UAH0,60–0,32%
RON4,12–0,43%
RUB0,22+0,03%

Курсы валют в MDL на 22.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд