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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Совместными усилиями добьемся процветания Молдовы

Игорь Додон: Совместными усилиями добьемся процветания Молдовы
22 октября
14:46 2020
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Сегодня, 22 октября на центральной площади Тараклии Игорь Додон провел встречу с жителями города, а также сёл Новосёловка, Албота де Сус, Албота де Жос. Людей интересовало мнение кандидата в президента по таким вопросам как пенсии, зарплаты, водоснабжение, газификация населенных пунктов, ремонт детских садов и школ.

«Поговорили о текущей ситуации в стране, о видении ее развития. Проживающие в Тараклии болгары являются верными сторонниками государственности Республики Молдова. Они – культурный мост между Республикой Молдова и Болгарией. Я благодарен им за постоянную поддержку нашей социально-экономической и культурной деятельности. Твёрдо убежден, что совместными усилиями мы добьемся процветания Республики Молдова!», – написал в соцсетях глава государства.

Игорь Додон подробно ответил на все вопросы, отметив, что будет последовательно добиваться поставленных целей. Также в Тараклийском районе он встретился с жителями сёл Виноградовка, Мирное, Кириловка, Чумай, Будай, Мусаиту.

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