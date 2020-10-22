Эти организации известны как «сеть Сороса», возглавляемые «барономи гражданского общества» и которые, несмотря на получаемые миллионы, не принесли никакой пользы молдавскому обществу, демократии, свободе прессы, рыночной экономике. Таковы выводы автора книги ”Societatea civilă a Republicii Moldova: Sponsori. ONG-crație. Războaie culturale”, депутата ПСРМ Богдана Цырди.

Согласно исследованию, в период с 1990 г по 2018 г. внешние доноры из США и ЕС профинансировали гражданское общество на сумму свыше 1 млрд долларов.

«Вы почувствовали этот выделенный миллиард? Заметили какую-то консолидацию демократии или улучшение восприятия коррупции, или у нас появилась транспарентность и улучшение уровня жизни? Нет? Я могу показать вам данные о том, что Молдова деградировала, несмотря на то, что влили такие деньги – этот миллиард евро – в период с 1990 г. по 2018 г. Вопрос: Куда исчез этот миллиард? На кофе-брейки, в карманах баронов гражданского общества? Спрашиваю для себя и друзей, чтобы они поняли, что четверть внешнего финансирования Молдовы шло к этим товарищам, этим баронам, которые, с моей точки зрения, не привнесли в молдавское общество демократию, свободу прессы, рыночную экономику», – заявил автор.

Согласно представленным данным, внешние доноры потратили 128 млн евро на 31 программу по развитию НПО. Речь идет не о всех 14 тысячах НПО, а только об их части, той, что монополизировала внешние гранты.

«Речь идет о картеле. Для сравнения: на реформу полиции было потрачено 70 млн евро, на реформу юстиции – 110 млн евро, на реформу образования – 50 млн, а на неправительственный сектор – 128 млн. Появляется вопрос: куда пропали эти деньги», – сказал Цырдя.

Исследование показывает, что в 2017 году бюджет неправительственного сектора Молдовы составлял 108,4 млн евро. Автор подчеркивает, что эти средства пошли не во все НПО, а только в 100 из них, которые представляют настоящего осьминога.

«Я убежден, что сегодня этот бюджет намного больше, потому что ЕС и другие доноры открыто говорят, что выделят большие суммы на развитие НПО. Предполагаю, что сегодня этот бюджет может достичь 130-150 млн евро. Повторяю, эти деньги не дойдут до всех 14 тыс. НПО, а только до 100, которые создали настоящего осьминога, внедрились во все ветви власти, в экономический сектор», – сказал Цырдя.

Автор высказал удивление и реакцией некоторых доноров, а также части гражданского общества на появление книги. Цырдя заявил, что критики книги еще до ее прочтения демонстрируют, что описанный в ней механизм реален. Автор подтвердил, что готов к открытой дискуссии, уточнив, что его работа «не является атакой на гражданское общество, а желанием показать наличие картеля, который монополизировал внешние гранты, что не дает возможности другим НПО развиваться».