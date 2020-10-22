Сотрудники Прусского фонда культурного наследия, в чьем ведении находятся музеи, обнаружили, что вандалы «поработали» в Пергамском музее, Старой национальной галерее и Новом музее. Экспонаты и артефакты оказались залиты краской. В числе пострадавших – египетские древности, каменные скульптуры и художественные полотна XIX века.

Чем музейные ценности не угодили адептам теории заговора, которым приписывают вину за преступление? По их мнению, пергамский алтарь, одно из самых значительных произведений древнегреческого искусства, – объект мирового сатанизма, ведь на нем изображена битва богов с гигантами. Один из борцов с сатанизмом, известный как ультраправый националист, даже заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершает человеческие жертвоприношения именно на этом алтаре.

Правоохранительные органы расследуют случай, о том, что удалось выяснить, ничего не сообщается, пишет «The Guardian». К слову, преступление произошло больше двух недель назад, в День немецкого единства, однако известно о нем стало только сейчас.