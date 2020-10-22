Во время Второй мировой войны в войсках вермахта было подразделение секретных подводных лодок. Перед ними стояла задача завоевания господства в акватории Черного моря. Задача выполнена не была, все подводные лодки погибли: их либо затопили собственные экипажи, либо потопили корабли противника. После войны этот флот принято называть «потерянным».

И вот сейчас недалеко от северного побережья Турции была обнаружена одна из лодок, которая предположительно входила в состав этого «потерянного» флота. Аквалангисты, нашедшие судно, выяснили, что оно лежит на глубине двадцати метров, за три четверти века лодка заросла песком, илом и водорослями.

Водолазы начали обследовать лодку. Поднимать со дна ее не планируют, а рассчитывают очистить и сделать объектом для дайвинг-туризма, сообщает портал «Утро. Ру».