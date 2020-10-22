Такие данные приводит в книге «Societatea civilă a Republicii Moldova: Sponsori. ONG-crație. Războaie culturale» депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Самые значительные суммы на медиа-программы выделяются в предвыборные годы. Так, с 551 тыс. долларов в 2009 г. через год средства почти удваиваются до 853 тыс. долларов.

«Почему? Потому что парламентские выборы. ПКРМ еще сильна и должна быть остановлена», – считает автор.

В 2011 г., во время местных выборов, опять наблюдается рост вливаний – 846 тыс. долларов. В следующем году финансирование Сороса снижается до 360 тыс. долларов.

«В 2014 году сумма снижается, потому что, возможно, уже известно, что некоторые партии будут исключены, другие маргинализованы, а третья партия, которую даже не хочу называть, играет на руку олигархом», – делает вывод автор

В 2017 году пресса, финансируемая Соросом, получает бюджет в размере 578 тыс. долларов. Средства, выделяемые фондом Сороса для некоторых молдавских СМИ, растут снова и в предвыборный год достигают 695 тыс. долларов.