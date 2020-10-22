Бюджеты этих неправительственных организации составляют от 100 тыс. евро до 2,3 млн евро в год. Они обладают доступом к СМИ, посольствам, ветвям власти, различным международным организациям, являются учредителями телеканалов и других СМИ. Такую информацию представил в своей книге ”Societatea civilă a Republicii Moldova: Sponsori. ONG-crație. Războaie culturale” депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Автор представил топ НПО, финансируемых фондом Сороса. Самая крупная сумма, выделенная миллиардером, превышает 3,5 млн долларов. Ее получила AO Keystone Human Servicies International. Почти 1 млн получила Ассоциация независимой прессы, координатором которой является Петру Маковей. «Expert Group» получил 748 тыс. долларов, а Институт публичных политик – свыше 684 тыс. долларов.

В списке организаций, которые получили значительное финансирование от Сороса, значится ассоциация «ADEPT», которой руководит Игорь Боцан. Он получил от фонда Сороса свыше 665 тыс. долларов. По 470 тыс. получили «Promo LEX» и Ассоциация электронной прессы. Среди НПО, получающих значительные суммы, числится и Центр юридических ресурсов (за 2009-2018 гг – 272 тыс. долларов. Главой Центра юридических ресурсов является Влад Грибинча, родственник депутата ПДС Серджиу Литвиненко.

Еще одной неправительственной организацией с солидным бюджетом, обеспеченным фондом Сороса, является Центр журналистских расследований. Это НПО получило за 10 лет почти 391 тыс. долларов.