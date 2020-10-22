Почему он принял такое решение, столичный градоначальник объяснил на своей странице в социальной сети. Ион Чебан написал, что практически все кандидаты, вместо того, чтобы показать избирателям сильные стороны своих программ и свою команду, ограничиваются нападками на Игоря Додона.

Примар же объясняет свое решение убедительными доводами:

– Я принял решение поддержать Игоря Додона – человека, которого я знаю очень давно. Лидера, который знает, как собрать сильную команду.

• Игорь Додон – специалист.

Игорь Додон всю жизнь работает и учится. Это одна из его сильных сторон.

Благодаря тому, что Игорь Додон всегда продолжает учиться, он добился результатов. Это является локомотивом его развития, а также всего, что он делает.

Став президентом страны, господин Додон не утратил энтузиазма и желания учиться – теперь эти качества стали эталоном для президентской команды.

• Игорь Додон – семьянин.

Сейчас мы стараемся использовать время в пользу социальных ценностей и принципов. Все вокруг нас меняется так быстро, что в процессе адаптации к новым условиям жизни мы рискуем потерять действительно важные ценности, такие как семья, вера, родина.

Президент Игорь Додон является сторонником семейных ценностей и считает семью основой сильного общества. Это еще одна его сильная сторона.

Он считает, что процесс демократизации общества и технический прогресс должны сделать нас сильнее и сплоченнее, а не наоборот.

В этом смысле семья президента – хороший пример единения любви, веры и преданности.

• Игорь Додон – настоящий лидер.

Игорь Додон – настоящий лидер, основатель сильных и надежных команд, базирующихся на уважении и взаимопомощи.

Он является генератором планов деятельности и решений различных проблем, и это его третье преимущество.

Как человек, заслуживающий доверия, он всегда умел собрать вокруг себя компетентных людей для работы на благо граждан и решения многих проблем.

• Игорь Додон – настоящий друг.

Мы знакомы с президентом очень давно, мы вместе работали над множеством идей и проектов, мы побывали с ним в различных ситуациях и в разные периоды, и он продемонстрировал, что может быть надежным человеком и настоящим другом.

Игорь Додон помогает своим коллегам, вдохновляет их, побуждает учиться и ценит мнение каждого.

Президент считает, что сильной может быть только команда хорошо подготовленных, энергичных людей, объединенных общими ценностями, принципами и целями. Это его четвертая сильная сторона.

Чебан отметил, что, заняв пост столичного градоначальника, он часто встречался с президентом для обсуждения проблем и конструктивных бесед.

– Быть президентом – это не просто должность, быть президентом – это миссия. Миссия объединять и вдохновлять, двигаться вперед, даже когда это кажется невозможным, – и все во имя любви к стране и гражданам.

Таким я знаю Игоря Додона, таким его знают и многие другие мои коллеги.

Поэтому я буду голосовать за президента Игоря Додона! – заявил мэр Кишинева Ион Чебан.