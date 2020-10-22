Эти два дня по лунному календарю станут шестым и седьмым лунными днями, а значит это будут дни силы, удачи и счастья. Воспользуйтесь теми волшебными возможностями, которые подарит Вселенная. Эти дни принесут удачу активным и целенаправленным, дадут успешный старт любым начинаниям. Забудьте про лень, проявите смекалку, и вам откроются двери в успешную и счастливую жизнь.

СТРЕЛЕЦ

Не упустите свой шанс! Обычно активные Стрельцы в последнее время много работают, пребывая при этом в полном ощущении застоя. Много суеты, но не видно движения вперед. В эти дни Вселенная приготовила вам отличную стартовую площадку – самое время сделать рывок вперед, в привычный для вас мир интересной работы, новых знакомств и потрясающих приключений.

КОЗЕРОГ

Устали жить по чужому сценарию? Пришло время писать свой: брать инициативу в свои руки и начинать раскручивать историю своей жизни, где будет успех в делах, гармония в личной жизни, много света и добра. Только когда все это сложится, Вселенная подарит Козерогам душевный покой и исполнение самых сокровенных желаний. А начать волшебные перемены лучше всего 22-23 октября.