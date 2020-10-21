Звезда фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокс ворвется в новый проект Netflix «Day Shift», передает Empire.

В новом фантастическом экшен триллере от Netflix Фоксу придется изрядно попотеть, бегая за вампирами. Не за теми, которые сияют на солнце и меряются бицепсами с оборотнями, а за настоящими каноническими зубастыми тварями из тьмы. По сюжету персонаж Фокса – «голубой воротничок», который просто хочет обеспечить спокойную жизнь своей 8-летней дочери, но его работа чистильщика бассейнов только фасад, скрывающий настоящий доход, который он получает, охотясь на вампиров. В работе над фильмом примут участие режиссер серии «Джон Уик» Чад Стахелски и сценарист третьего «Джона Уика» Шей Хаттен. Эти двое явно знают, как поставить незабываемое экшен шоу и не боятся возрастного ценза, так что никаких шуток о «Сумерках», только отсылки к «Блейду» и «Носферату».

Официальную дату начала съемок «Day Shift» пока не успели объявить, однако, учитывая свободное место в графике Фокса, вероятнее всего их назначат на окончание 2020 года.