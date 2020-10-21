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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровье готовится к затяжному коронакризису

21 октября
19:01 2020
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Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский предлагает продлить карантин, введенный из-за пандемии COVID-19, до 16 декабря 2020 года, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Верховный совет. В случае, если народные избранники его одобрят, а они в большинстве своем особой строптивостью не отличаются, то будут сохранены: режим ношения защитных масок, правила социального дистанцирования, особый порядок пересечения границы и штрафы за нарушение карантинных мер. Особый режим в Приднестровье был введен 17 марта 2020 года.

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