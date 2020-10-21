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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове отныне к избирательному участку на такси не подъедешь

21 октября
18:06 2020
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Члены Центральной избирательной комиссии решили 1 ноября, в день президентских выборов, ограничить движение транспорта в республике.

Некоторые политики утверждали, что в 2019 году, когда избирали парламент, жителей Приднестровья, желающих проголосовать, организованно автобусами подбрасывали на правый берег. Помня о том, ЦИК распорядился: «Во избежание подвоза избирателей к участкам в день выборов с 7.00 до 21.00 разрешается передвижение по территории страны только автотранспорта, вместимость которого не превышает восемь человек, и транспорта, выполняющего регулярные рейсы… Запрещается перевозить избирателей на участки автобусами и автомобилями». За соблюдением этого решения будут следить сотрудники Министерства внутренних дел.

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