Члены Центральной избирательной комиссии решили 1 ноября, в день президентских выборов, ограничить движение транспорта в республике.

Некоторые политики утверждали, что в 2019 году, когда избирали парламент, жителей Приднестровья, желающих проголосовать, организованно автобусами подбрасывали на правый берег. Помня о том, ЦИК распорядился: «Во избежание подвоза избирателей к участкам в день выборов с 7.00 до 21.00 разрешается передвижение по территории страны только автотранспорта, вместимость которого не превышает восемь человек, и транспорта, выполняющего регулярные рейсы… Запрещается перевозить избирателей на участки автобусами и автомобилями». За соблюдением этого решения будут следить сотрудники Министерства внутренних дел.