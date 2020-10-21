Премьер Ион Кику встретился сегодня в правительстве с представителями местных властей Хынчештского района. Обсуждались варианты решений по устранению технических препятствий для водоснабжения всех сёл Хынчештского района.

«Есть проект для населенных пунктов поймы Прута, мы видим прогресс в его осуществлении и уверены, что доведем до завершения и текущие проекты. Но неясно видение водоснабжения других населенных пунктов Хынчештского района. Задача – определить технические возможности по обеспечению доступа к питьевой воде всех жителей района», – потребовал премьер.

На данном этапе работы в рамках существующего проекта «Строительство магистрального водопровода для населенных пунктов поймы реки Прут» завершены на 85% на общую сумму 62,2 млн леев. Председатель Хынчештского районного совета Юрие Левинский уточнил, что решением для обеспечения питьевой водой населенных пунктов, не предусмотренных проектом, является расширение регионального магистрального водопровода Кишинэу-Бардар до мун. Хынчешты протяженностью 18 км, с возможностью подключения других 10 сел. Примерная стоимость проекта составляет около 48 млн леев.

Большинство примаров поддержали инициативу подключения к водопроводу в Яловенском районе. Премьер попросил представителей Министерства сельского хозяйства и окружающей среды инициировать обсуждение этого вопроса с Хынчештским районным советом, примарами, инженерами Яловенского района, специалистами агентства “Apele Moldovei” для поиска оптимального решения, чтобы граждане могли пользоваться питьевой водой как можно скорее.