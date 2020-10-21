Премьер-министр Ион Кику сегодня провел заседание Совета Дорожного фонда, на котором было рассмотрено и одобрено софинансирование из средств фонда Проекта улучшения местных дорог, осуществляемое на предоставленные Всемирным банком средства.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу, после обсуждений члены совета решили обеспечить продолжение проекта, финансируемого Всемирным банком, чтобы работы были успешно завершены во всех предусмотренных проектом населенных пунктах. Для этих целей кабинет министров выделит дополнительно 130 млн леев на ремонт коридора местной дороги R3-Пожэрень-Костешть-Хорешть-Ципала-R32 протяженностью 34 км. Финансовые средства будут распределены из бюджета Дорожного фонда на ближайшие три года.

Премьер-министр обратил внимание должностных лиц Минэкономики и Государственной администрации автомобильных дорог на качество выполняемых работ. «Важно соблюдать условия контракта и в то же время не допускать отклонений от стандартов качества. Таким образом, жители этих сёл как можно дольше будут пользоваться хорошими дорогами в населенных пунктах», – отметил Ион Кику.

Всемирный банк предоставил Республике Молдова кредит в размере 80 млн долларов сроком на 5 лет на финансирование работ по ремонту и модернизации около 300 км местных дорог с упором на региональные ответвления, которые обеспечивают соединение сёл с национальными трассами.