От группы крови зависит тяжесть течения коронавируса
Установлена зависимость переносимости коронавируса от группы крови. Этому вопросу были посвящены сразу два исследования, опубликованные практически одновременно. Ученые из Канады проанализировали истории болезни около сотни пациентов, проходивших лечение в больницах. В результате выяснилось, что люди с первой и третьей группами крови находились в отделениях реанимации значительно меньше времени, чем обладатели второй и четвертой групп крови. А к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось подключить лишь чуть больше шестидесяти процентов пациентов из первой категории, тогда как во второй категории эта процедура оказалась необходима восьмидесяти четырем процентам.
А исследователи из Нидерландов провели еще более масштабный анализ, охвативший около 500000 тех, кто сдавал тест на коронавирус. Первая группа крови оказалась у тридцати восьми с небольшим процентов инфицированных, хотя всего среди населения насчитывается почти сорок два процента обладателей этой группы. Такое наблюдение позволило ученым сделать вывод, что, если у вас первая группа, вы меньше рискуете подхватить коронавирус, сообщает «Business Insider».