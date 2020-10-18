Установлена зависимость переносимости коронавируса от группы крови. Этому вопросу были посвящены сразу два исследования, опубликованные практически одновременно. Ученые из Канады проанализировали истории болезни около сотни пациентов, проходивших лечение в больницах. В результате выяснилось, что люди с первой и третьей группами крови находились в отделениях реанимации значительно меньше времени, чем обладатели второй и четвертой групп крови. А к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось подключить лишь чуть больше шестидесяти процентов пациентов из первой категории, тогда как во второй категории эта процедура оказалась необходима восьмидесяти четырем процентам.

А исследователи из Нидерландов провели еще более масштабный анализ, охвативший около 500000 тех, кто сдавал тест на коронавирус. Первая группа крови оказалась у тридцати восьми с небольшим процентов инфицированных, хотя всего среди населения насчитывается почти сорок два процента обладателей этой группы. Такое наблюдение позволило ученым сделать вывод, что, если у вас первая группа, вы меньше рискуете подхватить коронавирус, сообщает «Business Insider».