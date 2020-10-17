Генеральный директор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев пожаловался журналистам на то, что противокорабельные ракеты «Нептун» формально приняты на вооружение оборонным ведомством Украины, однако военное ведомство не торопится их закупать, сообщает «Военное обозрение».

До этого политики много говорили о том, что «страшной и ужасной» ракетой можно нейтрализовать весь российский Черноморский флот и разрушить Крымский мост. «Официального заказа мы еще не получили, не названо и число требуемых комплексов, а также сроки поставки. Мы в свою очередь письменно подтвердили готовность начать серийное производство. Сейчас наши производственные мощности и предприятий, с которыми мы работаем в кооперации, а их только основных – два десятка, позволят нам изготовить дивизион ракетных комплексов “Нептун” в течение года», – уверяет Коростелев. Ранее в эфире одного из телеканалов глава «Украинского военного центра» Тарас Чамут заявил: «Возникают вопросы к самим характеристикам комплекса, а также точности и возможности поражения надводных целей. И самое главное – это эффективное целеуказание, которое сегодня не обеспечено до конца». Следовательно, «Нептун», о котором так долго говорили, может быть опасен для самой украинской стороны, прогнозировать, куда он полетит после пуска, пока не представляется возможным.