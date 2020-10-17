На предстоящих президентских выборах Демпартия будет выступать в качестве активного наблюдателя, заявил почетный председатель формирования Дмитрий Дьяков.

На встрече с главой миссии наблюдателей ОБСЕ Корин Йонкер и политическим аналитиком Мартином Кунце создатель ДПМ отметил: «Наши члены будут активно участвовать в процессе наблюдения, таким образом мы активизируем наши усилия по обеспечению справедливой и свободной избирательной кампании, а после выборов президента создадим атмосферу взаимопонимания между конкурентами, которая объединит и позволит активизировать усилия во благо Молдовы». Когда Дьяков хочет, он может так мудрено высказываться, что его с трудом понимают даже однопартийцы. А всего-то стоило сказать, что в Демпартии не нашлось достойного кандидата на пост президента.