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Газета "Кишиневские новости"

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Демпартия на выборах в Молдове будет только наблюдать

17 октября
18:11 2020
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На предстоящих президентских выборах Демпартия будет выступать в качестве активного наблюдателя, заявил почетный председатель формирования Дмитрий Дьяков.

На встрече с главой миссии наблюдателей ОБСЕ Корин Йонкер и политическим аналитиком Мартином Кунце создатель ДПМ отметил: «Наши члены будут активно участвовать в процессе наблюдения, таким образом мы активизируем наши усилия по обеспечению справедливой и свободной избирательной кампании, а после выборов президента создадим атмосферу взаимопонимания между конкурентами, которая объединит и позволит активизировать усилия во благо Молдовы». Когда Дьяков хочет, он может так мудрено высказываться, что его с трудом понимают даже однопартийцы. А всего-то стоило сказать, что в Демпартии не нашлось достойного кандидата на пост президента.    

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