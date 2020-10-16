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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 октября 1549 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 октября 1549 смертельных случаев
16 октября
19:16 2020
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В течение прошедшего дня, 16 октября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 74-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Криулянского района, 84-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из района Дрокия, 70-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 82-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 65-летняя женщина из муниципия Бельцы, 61-летний мужчина из муниципия Бельцы, 71-летняя женщина из муниципия Бельцы, 75-летний мужчина из муниципия Бельцы, 84-летняя женщина из района Басарабяска, 70-летний мужчина из района Басарабяска, 69-летняя женщина из района Кагул, 65-летний мужчина из муниципия Бельцы, 89-летний мужчина из Штефан-Водского района, 68-летний мужчина из Кишинева. На вечер 16 октября 46543 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1549 человек умерли от инфекции.

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