В течение прошедшего дня, 16 октября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 74-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Криулянского района, 84-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из района Дрокия, 70-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 82-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 65-летняя женщина из муниципия Бельцы, 61-летний мужчина из муниципия Бельцы, 71-летняя женщина из муниципия Бельцы, 75-летний мужчина из муниципия Бельцы, 84-летняя женщина из района Басарабяска, 70-летний мужчина из района Басарабяска, 69-летняя женщина из района Кагул, 65-летний мужчина из муниципия Бельцы, 89-летний мужчина из Штефан-Водского района, 68-летний мужчина из Кишинева. На вечер 16 октября 46543 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1549 человек умерли от инфекции.