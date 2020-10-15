Четверг, 15 октября оказался очень насыщенным днем в графике Игоря Додона. Птицефабрика, кирпичный завод, мясокомбинат – настоящий «тур» по успешным молдавским предприятиям.

А под вечер президент посетил легендарную кишиневскую швейную фабрику «Ионел» – гордость Молдовы: крупнейшее предприятие легкой промышленности в стране, ведущее свою историю с 1945 года.

Фабрика шьет и продает одежду классического стиля под тремя собственными брендами. Сотрудничает с Германией, Канадой, США, Италией, производя одежду и для международных брендов. Шьет одежду для нашей армии и футбольной сборной. Много раз фабрика побеждала на конкурсах «Торговая марка года», в ее послужном списке есть и премия «Золотой Меркурий».

Как раз в октябре фабрика отмечает 75-летие, и Додон с радостью поздравил коллектив с юбилеем!

«Желаю всем, кто трудится на предприятии, и всем, кто работал на нем на протяжении трех четвертей века, всегда поддерживать высокое качество продукции и прославлять фабрику и нашу страну в мире. Трудовых успехов вам, стабильности и благополучия!», – написал по завершении встречи Игорь Додон.