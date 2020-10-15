Исследователи из Нижегородского университета имени Лобачевского разработали метод создания новых веществ для более быстрой и эффективной очистки сточных вод и воздуха.

Дело в том, что в результате функционирования промышленного производства в сточные воды и воздух попадают вредные выбросы органических веществ, в частности, красителей. Химики из Нижнего Новгорода придумали, как соединить двуокись титана с наночастицами золота и серебра, чтобы получить новый вид фотокатализаторов – веществ, способных разлагать органические соединения. Отличие новых фотокатализаторов от уже существующих в том, что им не требуется дополнительного искусственного освещения, достаточно дневного света.

Метод запатентован и, как считают авторы разработки, найдет применение всюду, где требуется очищать сточные воды и воздух от опасных выбросов, сообщает popmech.ru.