Четверг, 15 октября 2020, 19:59

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

В «Черном Адаме» со Скалой Джонсоном сыграет Сара Шахи

15 октября
18:31 2020
Версия для печати

Коронавирус не сможет остановить кинопроизводство, как бы он не старался, и актерский состав к предстоящему фильму «Черный Адам» только пополняется.

Суперзлодей вселенной комиксов DC Черный Адам обладает длинной историей, начавшейся аж в 1945 году. Персонаж пережил два перезапуска, сперва, в рамках серии «Shazam!», все еще оставаясь злодеем, а позже и полное переосмысление своей истории, став антигероем, пытающимся очистить свое имя. Фильм станет спин-оффом к предыдущей экранизации DC «Шазам», и роль неоднозначного Черного Адама сыграет Дуэйн «Скала» Джонсон. Совсем недавно стало известно, что компанию ему составит американская актриса Сара Шахи.

К сожалению, пандемия коронавируса знатно подпортила грандиозные планы DC на следующие три года, вынудив компанию передвинуть все премьеры киноадаптаций историй о супергероях. В итоге, некоторые фильмы и вовсе остались без даты в календаре, как, например, «Черный Адам».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,89+0,29%
EUR19,76–0,08%
GBP21,81–0,44%
UAH0,60+0,24%
RON4,05–0,06%
RUB0,22–0,57%

Курсы валют в MDL на 15.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд