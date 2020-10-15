Коронавирус не сможет остановить кинопроизводство, как бы он не старался, и актерский состав к предстоящему фильму «Черный Адам» только пополняется.

Суперзлодей вселенной комиксов DC Черный Адам обладает длинной историей, начавшейся аж в 1945 году. Персонаж пережил два перезапуска, сперва, в рамках серии «Shazam!», все еще оставаясь злодеем, а позже и полное переосмысление своей истории, став антигероем, пытающимся очистить свое имя. Фильм станет спин-оффом к предыдущей экранизации DC «Шазам», и роль неоднозначного Черного Адама сыграет Дуэйн «Скала» Джонсон. Совсем недавно стало известно, что компанию ему составит американская актриса Сара Шахи.

К сожалению, пандемия коронавируса знатно подпортила грандиозные планы DC на следующие три года, вынудив компанию передвинуть все премьеры киноадаптаций историй о супергероях. В итоге, некоторые фильмы и вовсе остались без даты в календаре, как, например, «Черный Адам».