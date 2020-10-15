Если вы не знакомы с творчеством американского кинорежиссера Адама Маккея, вам лучше бы присесть и задержать дыхание, потому что в его новом фильме собран целый список громких фамилий, многие из которых, наверняка, вы слышали.

Лауреат премий «Оскар», «Эмми» и BAFTA Адам Маккей, известный по фильмам «Игра на понижение» и «Власть», взялся на новую комедийную драму под названием «Don’t Look Up». После объявления Дженнифер Лоуренс и Роба Моргана, как членов каста, Маккей видимо пересмотрел «11 друзей Оушена» и решил не ограничиваться всего двумя мировыми звездами. А теперь, приготовьтесь, к актерскому составу «Don’t Look Up» присоединились Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Химеш Патель, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Кид Кади, Мэттью Перри и Томер Сислей! Умопомрачительная команда актеров такого уровня, просто не может оказаться в провальном проекте.

Сценарий написал сам Маккей и планирует приступить к съемкам киноленты уже в следующем месяце в Бостоне.