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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Мы всегда будем поддерживать местных производителей

Игорь Додон: Мы всегда будем поддерживать местных производителей
15 октября
13:11 2020
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Жители с. Флорень обратились к Игорю Додону с просьбой посодействовать в вопросе о переходе населенного пункта из состава района в подчинение столичного муниципалитета. По их мнению, это поможет селу решить вопросы транспорта и медицинского обслуживания.  Президент сказал, что этот вопрос можно будет рассматривать в будущем.

В этом же селе глава государства посетил птицефабрику, крупнейшего производителя мяса птицы, выпускаемого под маркой Avicola. Игорь Додон поблагодарил коллектив за высокие показатели производительности и подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности страны собственными силами, добавив, что его команда всегда поддерживала и будет поддерживать местных производителей.

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