Жители с. Флорень обратились к Игорю Додону с просьбой посодействовать в вопросе о переходе населенного пункта из состава района в подчинение столичного муниципалитета. По их мнению, это поможет селу решить вопросы транспорта и медицинского обслуживания. Президент сказал, что этот вопрос можно будет рассматривать в будущем.

В этом же селе глава государства посетил птицефабрику, крупнейшего производителя мяса птицы, выпускаемого под маркой Avicola. Игорь Додон поблагодарил коллектив за высокие показатели производительности и подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности страны собственными силами, добавив, что его команда всегда поддерживала и будет поддерживать местных производителей.