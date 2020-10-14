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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Опровергнут миф, что в долгом браке супруги становятся похожи

Опровергнут миф, что в долгом браке супруги становятся похожи
14 октября
21:21 2020
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Исследователи из Стэнфордского университета США решили проверить утверждение психологов о том, что люди, прожившие много лет в браке, становятся похожи друг на друга. С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали изображения свыше пятисот супружеских пар. Параллельно то же делали независимые эксперты.

Ни компьютер, ни эксперты не нашли признаков появления сходства после долгой совместной жизни. Наоборот, в некоторых случаях отмечалось появление явно выраженных различий. Однако исследователи пришли к неожиданному выводу: для серьезных отношений люди, скорее всего неосознанно, изначально выбирают партнеров, в чем-то похожих на них самих, сообщает «Science Alert».       

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