Велосипед становится все более популярным видом транспорта для передвижения по городу. Но велосипедисты при этом окунаются в клубы выхлопных газов автомобилей и тучи пыли, летящие из-под колес. Дышать всем этим – мало приятного.

Одна лондонская студентка задумалась над тем, как улучшить ситуацию. И придумала велосипедное колесо, умеющее очищать воздух во врем движения. Устройство снабжено тремя видами фильтров, способными задерживать частицы разных размеров – от самых крупных, до мельчайших. Загрязненный воздух во время езды попадает в колесо (его устанавливают в передней части рамы) через специальное отверстие, проходит поочередно через фильтры и выходит очищенным.

Фильтры требуют замены, в зависимости от интенсивности использования велосипеда, через неделю езды или через каждые 250 км пройденного расстояния, сообщает «Inspired».