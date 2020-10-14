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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Британская студентка придумала велосипедное колесо, очищающее воздух

Британская студентка придумала велосипедное колесо, очищающее воздух
14 октября
21:16 2020
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Велосипед становится все более популярным видом транспорта для передвижения по городу. Но велосипедисты при этом окунаются в клубы выхлопных газов автомобилей и тучи пыли, летящие из-под колес. Дышать всем этим – мало приятного.

Одна лондонская студентка задумалась над тем, как улучшить ситуацию. И придумала велосипедное колесо, умеющее очищать воздух во врем движения. Устройство снабжено тремя видами фильтров, способными задерживать частицы разных размеров – от самых крупных, до мельчайших. Загрязненный воздух во время езды попадает в колесо (его устанавливают в передней части рамы) через специальное отверстие, проходит поочередно через фильтры и выходит очищенным.

Фильтры требуют замены, в зависимости от интенсивности использования велосипеда, через неделю езды или через каждые 250 км пройденного расстояния, сообщает «Inspired».

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