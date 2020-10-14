Это разработка инженеров из Университета Пенсильвании. Они нашли способ печатать датчики прямо на теле. Гибкие печатные платы начали производить уже давно, но до сих пор необходима была температура около трехсот градусов. Теперь ученые придумали материал, который обеспечивает печать при комнатной температуре, поэтому для нанесения датчика на тело нет никаких препятствий.

При этом датчик можно настроить на постоянный мониторинг температуры, пульса и уровня кислорода в крови. Когда необходимость в датчике отпадает, его легко смыть горячей водой. Повреждения кожи не происходит, к тому же не образуются дополнительные отходы металла.

Разработчики рассчитывают усовершенствовать устройство так, чтобы его можно было использовать для наблюдения за симптомами коронавируса, сообщает «Фокус».