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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Ворованные артефакты приносят несчастье

14 октября
16:26 2020
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Необычная посылка пришла в туристическое агентство в Помпеях. В ней находились несколько артефактов из местного археологического парка. В приложенном письме сообщалось, что туристка из Канады пятнадцать лет назад увезла с собой мозаичные плитки и обломки керамики в память о посещении раскопок знаменитого города, уничтоженного во время извержения Везувия в I веке нашей эры.

Но радости от тайком взятых артефактов не получила. Наоборот, девушке дважды пришлось перенести операцию по поводу онкологического заболевания, а семья ее столкнулась со значительными финансовыми трудностями. Туристка решила, что это души погребенных в Помпеях под слоем пепла людей наложили на нее проклятие, и  вернула украденное с извинениями.

Любопытно, что этот случай не первый. Артефакты из археологического парка возвращают нередко. Администрация объекта даже создала специальную экспозицию из таких предметов, пишет «The Guardian».        

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