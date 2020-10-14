Необычная посылка пришла в туристическое агентство в Помпеях. В ней находились несколько артефактов из местного археологического парка. В приложенном письме сообщалось, что туристка из Канады пятнадцать лет назад увезла с собой мозаичные плитки и обломки керамики в память о посещении раскопок знаменитого города, уничтоженного во время извержения Везувия в I веке нашей эры.

Но радости от тайком взятых артефактов не получила. Наоборот, девушке дважды пришлось перенести операцию по поводу онкологического заболевания, а семья ее столкнулась со значительными финансовыми трудностями. Туристка решила, что это души погребенных в Помпеях под слоем пепла людей наложили на нее проклятие, и вернула украденное с извинениями.

Любопытно, что этот случай не первый. Артефакты из археологического парка возвращают нередко. Администрация объекта даже создала специальную экспозицию из таких предметов, пишет «The Guardian».