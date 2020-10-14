Жительница штата Нью-Гэмпшир сделала удивительную находку – кольцо, потерянное мужем пятьдесят три года назад. Готовясь к выпускному вечеру, юноша купил на память об окончании школы ювелирное украшение. Но уронил кольцо в пруд, развлекаясь вместе с друзьями бросанием камней в воду. Искать его парень не стал, потому что не верил, что найдет.

Жена мужчины знала об этой истории и захотела найти потерянное. И ей это удалось с помощью металлоискателя. Причем на том же месте, где, как помнил владелец, кольцо было утрачено. Дело в том, что из-за засухи пруд на треть обмелел, что облегчило поиски. Так, больше чем через полвека, украшение вернулось к своему владельцу, изумлению которого не было предела, пишет издание «Boston».

Случаются же в жизни чудеса!