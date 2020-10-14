Одновременно с местными выборами на Украине пройдет опрос населения в виде экзитпола, сообщает «Страна».

Проводиться он будет на частные деньги, а опросник станут раздавать желающим в специальных пунктах, недалеко от избирательных участков. Необходимость подобного рода консультации с народом в окружении президента Владимира Зеленского объяснили тем, что партия «Слуга народа» теряет поддержку у старшего и среднего поколений. Молодежь формированию еще верит, поэтому перед партией стоит задача выяснить, чего хочет молодой избиратель? Соответственно будут и сформулированы вопросы. Среди прочего организаторы опроса собираются выяснить: стоит ли на Украине легализовать марихуану, которую в молодежной среде называют просто «дурь»?