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Газета "Кишиневские новости"

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На Украине озаботились легализацией «дури»

На Украине озаботились легализацией «дури»
14 октября
13:51 2020
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Одновременно с местными выборами на Украине пройдет опрос населения в виде экзитпола, сообщает «Страна».

Проводиться он будет на частные деньги, а опросник станут раздавать желающим в специальных пунктах, недалеко от избирательных участков. Необходимость подобного рода консультации с народом в окружении президента Владимира Зеленского объяснили тем, что партия «Слуга народа» теряет поддержку у старшего и среднего поколений. Молодежь формированию еще верит, поэтому перед партией стоит задача выяснить, чего хочет молодой избиратель? Соответственно будут и сформулированы вопросы. Среди прочего организаторы опроса собираются выяснить: стоит ли на Украине легализовать марихуану, которую в молодежной среде называют просто «дурь»?

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