Когда в жизнь приходит теплый «циклон», он приносит с собой ветер перемен. Он – всегда свежий, местами порывистый, но обязательно добрый – предвещает позитивные изменения. Вот и вторая половина октября наполнит жизнь представителей 3 зодиакальных созвездий ветрами добрых перемен.

Кому же суждено расправить крылья, идя навстречу судьбоносному ветру?

ОВЕН

Ветер перемен наполнит силой паруса жизни представителей этого знака зодиака. В последнее время Овнам приходилось решать массу всяких проблем. Было много разочарований. Но это все в прошлом! Присмотритесь: рядом с вами есть человек, который готов подставить плечо и помочь в решении проблем. Хватит надеяться только на себя! Пришло время командной игры! Вам есть с кем разделить проблемы.

СТРЕЛЕЦ

Повороты судьбы представителей этого знака скорее можно будет назвать зигзагами удачи. У Стрельцов впереди много света – приятные события, удачные стечения обстоятельств, счастливые шансы, которыми они непременно воспользуются. Жизнь больше не будет прежней – она будет в разы лучше! Это будет наградой за трудолюбие и терпение, которые отличали Стрельцов в последнее время.

КОЗЕРОГ

Приходит конец всем неприятностям представителей этого зодиакального знака. Козероги во второй половине октября почувствуют свежее дуновение, им просто нужно будет верно расставить приоритеты и определиться, что для них важнее на данном этапе – успешная карьера или счастливая личная жизнь. Увы, удержать удачу на обоих фронтах сумеют немногие, но стоит попробовать. Остальным придется выбирать.