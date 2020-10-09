20-летняя звезда TikTok Арелина Мартинес погибла в Мексике во время съемок очередного вирусного видео, сообщает New York Post.

Знаменитая своими роликами с фейковыми похищениями Мартинес была застрелена на прошлой неделе. Девушка снимала новое видео для популярного приложения TikTok, где ненастоящие бандиты якобы похитили ее и угрожали оружием. По не выявленным обстоятельствам, пистолет оказался заряженным и девушку застрелили по-настоящему. Полиция сообщила, что на месте трагедии было не меньше десяти человек. Двое скрылись, их личности установлены и объявлены в розыск.

Свои соболезнования близким погибшей Арелины поклонники выражают на созданной ее родственниками странице в Фейсбук. У юной девушки остался годовалый ребенок.