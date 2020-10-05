Депутаты ПСРМ поддержат проект налогово-бюджетной политики, который предусматривает рост доходов населения. Парламентская фракция ПСРМ заявила, что поддержит проект налогово-бюджетной политики на будущий год, в основе которого заложена идея повышения доходов населения. Об этом сообщил председатель фракции Корнелиу Фуркулицэ в социальной сети, после того как минфин представил меры налогово-бюджетной политики на 2021 год. Согласно документу, для физлиц увеличивается освобождение доходов от налога с 24 тыс. до 25,2 тыс. леев. Также, возрастет освобождение от налога на 50% для лиц, находящихся на содержании, – с 3 тыс. до 4,5 тыс. леев.

«Это означает, что в карманах у граждан останется больше денег. Это пример прямой поддержки населения со стороны правительства. Поэтому нам необходимо ответственное управление, а не истеричное и популистское», – отметил Фуркулицэ. Он подчеркнул, что ПСРМ постоянно продвигает политику, способствующую увеличению доходов граждан.