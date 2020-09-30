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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 сентября 53042 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 сентября 53042 зараженных
30 сентября
22:26 2020
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К вечеру 30 сентября в Молдове зарегистрированы 1013 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3472, из них первичных – 3161, а повторных 311.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 53042 человека.

Из 1013 новых случаев на сегодняшний день 55 – это медицинские работники, в том числе: врачи -20, медсестры – 28, вспомогательный персонал – 7.

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