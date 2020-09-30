В Узбекистане ежегодно с первого октября повышают цены на алкогольную продукцию, не стал исключением и 2020-й год, сообщает Podrobno.uz

Соответствующее постановление приняло министерство финансов. Увеличиваются оптовые и розничные цены. Отпускная цена со склада одного литра вина повышается с 8600 сумов до 9400. Розничная с 10200 до11200. Водка в магазине будет продаваться по 28500 сумов, что на две тысячи больше чем до первого октября. В Узбекистане 42 винных завода, которые в основном производят полусладкие и сладкие вина. При этом 96% потребляемого в стране алкоголя – это водка. Курс 1 сума к доллару 0,000098.