Бывший министр внутренних дел Ион Косташ организовал пресс-конференцию, на которой объявил, что отказывается от участия в качестве кандидата на пост президента в предвыборной гонке.

Генерал неожиданно прозрел, причем после того, как в его поддержку было собрано 17 тысяч подписей избирателей. По крайней мере такая цифра была заявлена на встрече с прессой. «Я не хочу участвовать в каких-либо юридических нарушениях Конституции и действующих законов. Не намерен дальше участвовать в предвыборной гонке и призываю своих коллег и претендентов на эту должность прекратить сбор подписей», – заявил Косташ. Некоторые аналитики все же полагают, что генерал отказался участвовать в выборах по иной причине. Как один из организаторов войны на Днестре, он не может пользоваться у населения особой популярностью. Потому, возможно, он и не смог собрать в свою поддержку требуемого минимума – 15 тысяч подписей. Вот и решил переиграть ситуацию.