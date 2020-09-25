Комментируя последствия пожара, уничтожившего здание Национальной филармонии, Игорь Додон сказал во время очередного выпуска программы «Президент отвечает»: «Ситуация в филармонии плачевная, восстановление после пожара невозможно. До конца года будет составлен план восстановления здания и объявлен государственный тендер для определения лучших проектов. Я не думаю, что это будет реконструкция, думаю, что останутся только фасадные колонны, остальное построят с нуля. Надеюсь, что эскиз проекта будет готов к концу года. Уже открыт специальный счет по сбору средств. Речь идет о сотнях миллионов леев. Если мы хотим построить красивую филармонию для следующих поколений, нам нужны инвестиции. Пожертвовать могут все желающие: физические, юридические лица, внешние партнеры, насколько я понимаю, они уже заявили о своем намерении».