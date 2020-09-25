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Газета "Кишиневские новости"

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Доклад Kroll был пустой тратой денег и времени

Доклад Kroll был пустой тратой денег и времени
25 сентября
19:21 2020
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В рамках нового выпуска передачи «Президент отвечает» глава государства высказал свое мнение о ходе расследования кражи миллиарда. «Я не раз говорил, что доклад Kroll был пустой тратой денег и времени. Это было неправильное направление, навязанное Плахотнюком и теми, кто был у власти, чтобы отвлечь нас. Основанием для расследования должен служить не доклад Kroll, а действия прокуратуры — то, что делает сейчас Стояногло, и делает хорошо. Возвращены и арестованы материальные ценности, активы и деньги на сумму 6,6 миллиарда леев – практически половина украденного в 2014 году. И это только внутри страны. Сейчас началась процедура ареста активов за рубежом, так что дела идут в правильном направлении».

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