В рамках нового выпуска передачи «Президент отвечает» глава государства высказал свое мнение о ходе расследования кражи миллиарда. «Я не раз говорил, что доклад Kroll был пустой тратой денег и времени. Это было неправильное направление, навязанное Плахотнюком и теми, кто был у власти, чтобы отвлечь нас. Основанием для расследования должен служить не доклад Kroll, а действия прокуратуры — то, что делает сейчас Стояногло, и делает хорошо. Возвращены и арестованы материальные ценности, активы и деньги на сумму 6,6 миллиарда леев – практически половина украденного в 2014 году. И это только внутри страны. Сейчас началась процедура ареста активов за рубежом, так что дела идут в правильном направлении».