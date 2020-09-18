Люди хотят президента, премьера, которые если сказали – сделали, заявил Додон в ходе передачи «Президент отвечает»

Глава государства убежден, что граждане больше не желают политиков, которые только обещают, но ничего не делают. Также люди не хотят, чтобы к власти пришли «другие, которые все разрушат». «Если сравнивать то, что есть сейчас, с тем, что было обещано, люди говорят: Мы видели тех, кто обещают, мы видим как в сложной ситуации справляетесь с выплатами и аграриям и пенсионерам. Зарплаты и пенсии выплачиваются вовремя, вы нашли деньги и для медиков. Поэтому, мы больше не верим никому, кто обещает. Знаем вас и не хотим, чтобы пришел другой и все разрушил», – заявил Додон.

«Очень часто слышу о готовности некоторых оппонентов, которые уже вступили в кампанию, дать 2 тыс. леев пенсию. При этом мы спрашиваем – где вы были в прошлом или позапрошлом. Другие обещают еще что-то. Не все что блестит – золото. Люди хотят надежных политиков. Не этих, кто ходит и рассказывает в фейсбуке или на встречах, что мол, голосуйте за нас и мы дадим вам это», – заявил президент страны. Игорь Додон рассказал еще об одном вопросе, который ему часто адресуют в районах: как долго терпеть депутатов, которые ничего не делают в парламенте и что делать с этим парламентом. Президент подтвердил свою позицию: он выступает за проведение досрочных парламентских выборов.

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