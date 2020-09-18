Ограничение доступа в приднестровский регион, введенное тираспольскими властями из-за эпидемии COVID-19, незаконно. Надеемся, что с 1 октября или с 20 октября эти запреты будут сняты. Об этом заявил в ходе еженедельной программы «Президент отвечает» Игорь Додон. Глава государства уточнил, что эта тема обсуждалась с Вадимом Красносельским неоднократно.

«Что будет, если не позволят людям передвигаться, будут, или не будут признаны эти выборы? Я не исключаю, что некоторые страны не будут готовы открыть столько участков для голосования, сколько мы запросили. Знаете, что ЦИК предложил открыть свыше 200 участков – рекордное количество для диаспоры. Но может случиться, что из-за COVID-19 не будут столько открыто. Это право той страны, которая принимает решение. В этом случае что делаем? Признаем результаты выборов или нет? Конечно, нужно их признавать, потому что так проводятся выборы во многих странах мира. По этой причине выборы не могут быть аннулированы. Нужно открыть как можно больше участков для голосования за пределами страны и сделать все возможное, чтобы граждане с левого берега Днестра могли прийти на голосование», – сказал Игорь Додон.

Напомним, что Тирасполь намерен продлить до 1 декабря период, во время которого доступ в регион будет максимально ограничен. Проект нормативного акта уже опубликован на странице Вадима Красносельского.

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