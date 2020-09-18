Партия социалистов Молдовы предлагает разработать программу модернизации всех санитарных блоков в образовательных учреждениях страны. Об этом написал сегодня в социальной сети лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«ПСРМ предлагает, наряду с многочисленными инициативами по поддержке системы образования, разработать программу модернизации санитарных блоков в школах по всей стране. Требуем, чтобы министерство образования, в кратчайшие сроки, подготовило эту программу с тем, чтобы за несколько лет не осталось ни одной школы с проблемами, полученными в наследство от средних веков», – написал Фуркулицэ.

Инициатива появилась из-за скандала, спровоцированного опубликованной фотографией, на которой запечатлено как мэр с. Хилиуць Рышканского района вместе с председателем района и депутат-социалист инспектируют санитарный блок в школе, отремонтированный при поддержке центральных и местных властей. Конелиу Фуркулицэ написал, что вспомнил о туалете во дворе школы, в которой учился.

«Вдыхали воздух и вылетали оттуда как ракета, а все понимали по запаху, откуда мы пришли. Если бы кто-то оборудовал нам санитарный блок, встречали его бы цветами», – написал – лидер фракции социалистов в парламенте.

«Хочу сказать блогерам и пользователям интернета, которые справляют малую нужду в комфортабельных квартирах о том, что у многих детей в стране нет такой возможности, так что не вижу ничего постыдного в участии председателя района и депутата, избранного в одномандатном округе, в процессе модернизации санитарного блока, в том числе и проверки выполнения работ. Сценарий, подготовленный хозяином, может показаться смешным тем, у кого есть туалет и массажный душ в доме. Они хотели поблагодарить так как могут и сделали это искренно», – добавил Фуркулицэ. По его мнению, проще подшучивать в социальных сетях и в кишинёвских телестудиях, но сложнее создавать для детей нормальные условия для соблюдения гигиенических требований. Фуркулицэ порекомендовал тем, кто «смеялся, политикам и журналистам, отправиться в сельские школы, где в 21 веке, после десяти лет европейской интеграции, осуществляемой теми из Альянсов-1,2,3, кто украл миллиарды…, дети ходят в туалет во дворе». Отметим, что примерно треть образовательных учреждений в стране не располагают современными санитарными блоками.

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