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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Мировые звезды снова объявили бойкот Facebook и Instagram

Мировые звезды снова объявили бойкот Facebook и Instagram
17 сентября
22:06 2020
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Ким Кардашьян и ряд других знаменитостей продолжают бойкотировать медиа ресурсы Facebook и Instagram, сообщает ВВС.

Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Кэти Перри, Саша Коэн, Эштон Кутчер и еще около десятка супер-звезд заморозили активность в своих соцсетях на Facebook и Instagram, выражая свое несогласие с агрессией, пропагандой и распространением ложной информации. Действие стало частью кампании #StopHateforProfit, организованной борцами за гражданские права.

«Я не могу молча оставаться в стороне, когда такие ресурсы (как Facebook) допускают распространение ненависти, пропаганды и ложной информации», – заявила Ким Кардашьян. Напомним, что впервые кампания Stop Hate for Profit обвинила Facebook и, принадлежащий ему же Instagram, в попустительском отношении к агрессивному контенту, распространяющему ненависть, еще в июне 2020 года. Тысячи предпринимателей, звезды кино и поп эстрады и активисты поддержали инициативу.

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