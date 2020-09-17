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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США предлагают лечить рак костей с использованием сои

17 сентября
21:36 2020
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Обнаружено противоопухолевое свойство этого растения

Остеосаркома – рак костей – входит в число редко встречающихся видов онкологии. Однако он отличается высокой частотой рецидивов, а у малолетних пациентов занимает второе место среди причин смертности.

В ходе лечения, помимо операции и химиотерапии, применяют реконструкцию пораженной кости. При этом нередко возникает воспаление. Ученые из Школы машиностроения и материаловедения Университета штата Вашингтон разработали метод восстановления кости после операции на основе химических соединений сои.

По мнению исследователей, это более щадящий вариант послеоперационной реконструкции костей, значительно снижающий уровень воспаления. С помощью печати на 3D принтере для каждого пациента изготавливают индивидуальный каркас кости с использованием трех соединений на основе сои. Эксперимент показал, что одно из соединений уже через десять дней существенно подавляло пораженные раком клетки, а два других способствовали росту здоровых клеток костей.

Таким образом, считают ученые, трансплантаты на основе сои могут служить не только для восстановления функций пострадавшей кости, но и для транспортировки к клеткам лекарственных средств, сообщает «Medical Xpress».  

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