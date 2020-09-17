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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 сентября 33239 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 сентября 33239 излечившихся
17 сентября
20:06 2020
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На сегодняшний день в стране 33239 человек прошли лечение и 1170 умерли от инфекции COVID-19. На 17 сентября в Молдове подтверждено 44983 случая заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья  547 инфицированных – тяжелое (в том числе 36 пациентов  подключены к аппаратам ИВЛ), 1231 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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