Чувство слабости, боли, бессилия знакомы каждому. И очень хочется, чтобы в такие минуты рядом был кто-то, кто сможет избавить нас от неприятных ощущений, снять боль физическую и успокоить душевную. В такие минуты теплые объятия одного человека способны успокоить, а другой выбесит одним своим присутствием. А всё потому, что первый обладает позитивной энергетикой, способной излечивать душу и тело, а второй этим даром не обладает. Наличие таких сверхспособностей зависит от знака зодиака.

Так кому же дарован талант целительства?

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КОЗЕРОГ лечит любовью

Совершенно земные и рассудительные Козероги обладают даром целительства и прекрасно используют его, когда плохо их родным, близким, любимым. Они не верят в магию, просто, когда любимому человеку плохо, Козерог, погладив по голове, снимет боль, избавит от спазмов и жара при высокой температуре. А вообще любимые Козерогов болеют и хандрят редко, ведь рядом с представителями этого зодиакального созвездия, такими надежными и стабильными, ощущаешь душевный комфорт и внутреннюю гармонию.

СТРЕЛЕЦ меняет мировосприятие

Тонко чувствующие чужую боль Стрельцы прекрасно воздействуют на психологическое состояние человека, находящегося в отчаянии или депрессии. Они, как никто другой, умеют выслушать и утешить, помочь найти выход из сложной ситуации, при этом делают всё очень деликатно. Они покажут обратную сторону проблемы, выбившей человека из колеи, найдя в ней ту позитивную грань, которая полностью изменит взгляд на события, происходящие в вашей жизни, и поменяет мировосприятие.

РЫБЫ возвращают душевное равновесие

Необычайно чувствительные Рыбы лечат души людские. Они наделены способностью исцелять, благодаря добру, которое несут в мир. После общения с Рыбами на душе становится спокойно. Если же разделить с ними проблемы, рассказать о душевных переживаниях, приходит состояние внутреннего равновесия, а в безвыходной ситуации появляется свет в конце тоннеля. Рыбы вселят в вас уверенность, научат противостоять жизненной непогоде, подарят спокойствие и надежду. Они снимут негатив с вашей души и минимизируют последствия стресса.