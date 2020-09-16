Уже несколько недель, задолго до официального старта предвыборного марафона, лидеры партии «Действие и солидарность» заявляют, что президентские выборы будут подтасованы

Правда, не ясно, на основании чего сделаны такие выводы? Может, кто нагадал им на звездах или на кофейной гуще, или карта такая выпала – неясно. Ясно только, что наверняка уже подготовлены по всей стране рекламные панно о том, как у нас «украли выборы», пишет politics.md.

Чтобы вызвать больше доверия, партийные глашатаи прошли подготовку в различных НПО, непартийных газетах и на телеканалах, выросших на иностранных грантах. Однако все что им пока удалось – найти четырех человек за границей, которые хотели голосовать в Западной Европе, но которых якобы зарегистрировали в России. Этого оказалось достаточно, чтобы без никакой дополнительной проверки обрушить вал обвинений о фальсификации выборов.

Но никто, абсолютно никто не интересуется подробностями – ни техническими, ни юридическими, ни даже математическими. Важно, что в голову граждан Молдовы вбивают, как молотком, идею о подтасовке выборов.

Впрочем, вымышленные истории о фальсификации выборов вряд ли вызовут доверие в условиях, когда председатель Центральной избирательной комиссии является человеком, предложенным на этот пост Партией «Действие и солидарность» Майи Санду. На этот факт обратили внимание как политические обозреватели, так и политики, высмеявшие утверждения Санду о том, что нарушения допускает лицо, выдвинутое ею же в Центризбирком. Между тем, нахождение во главе ЦИКа человека Майи Санду рушит всю кампанию по манипуляциям, связанным с заявлениями о грядущей подтасовке выборов. Очевидно, что им постоянно будут отвечать, что это невозможно сделать в условиях, когда вы руководите главным ведомством, отвечающим за организацию выборов.

В итоге начались нападки на председателя ЦИКа Думитру Чмиля, сначала со стороны политизированных НПО, затем появилось и требование ПДС об отставке человека, которого на эту должность выдвинуло именно политформирование Санду. Все это говорят лишь об одном: обвинения об избирательных подтасовках являются ложью, целенаправленно продвигаемой ПДС, Майей Санду, НПО и СМИ, финансируемыми из того же источника, что и эксперты из так называемого гражданского общества.

Тем временем, граждан интересует качество их жизни, здоровье, будущее детей, зарплаты и пенсии, дороги и водоснабжение в их домах.

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