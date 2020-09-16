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Газета "Кишиневские новости"

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Кто такой новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга?

Кто такой новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга?
16 сентября
22:36 2020
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Парламентским большинством новым премьер-министром Японии был избран Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

Еще месяц назад многие с трудом могли себе представить, что, не дожидаясь Летних Олимпийских игр 2020, которые были перенесены на 2021 и пройдут в Токио, Синдзо Абэ покинет пост премьер-министра Японии, подав в отставку по состоянию здоровья. Его место занял Ёсихидэ Суги, близкий союзник, обещающий продолжать экономические программы Абэ. 71-летний Ёсихидэ Суга был известен на родине, как серый кардинал, заставляющий механизмы, запущенные Абэ, работать. Среди японских СМИ Суга обзавелся прозвищем «Железная Стена» за вечно неулыбающееся лицо и отказ отвечать на вопросы, которые ему не нравятся.

По мнению профессора токийского Университета Софии Коичи Накано, Суго – человек непросто, обладающей удивительной способностью давить своим авторитетом и запугивать оппонентов со СМИ. Суго пришел к власти в непростое время экономического спада Японии и пандемии коронавируса. Чем обернется его правление – тема, за которой с осторожностью наблюдают из-за рубежа.

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