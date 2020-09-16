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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Любители приключений могут провести ночь в музее шпионажа

Любители приключений могут провести ночь в музее шпионажа
16 сентября
22:21 2020
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Это будет выглядеть, как секретная операция

Новую услугу предлагает Международный музей шпионажа в Вашингтоне. Тот, кто мечтал узнать, что происходит в залах, когда уходит последний посетитель, теперь имеет возможность сделать это.

Можно выбрать два варианта. Либо это просто экскурсия по всем залам и галереям с посещением террасы, откуда открывается вид на Капитолий и памятник президенту США Джорджу Вашингтону (она начинается после 19.30), либо настоящая ночевка в одном из залов музея. Ужин и комплект шпионских инструментов полагается в обоих случаях, а вот завтрак – только тем, кто провел в музее всю ночь и обследовал экспозицию по всем правилам секретной операции.

А посмотреть есть на что. Администрация утверждает, что здесь собрана самая полная в мире коллекция всевозможных шпионских штучек, сообщает «Lonely Planet».

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