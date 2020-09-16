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Газета "Кишиневские новости"

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Миф Санду о фальсификации выборов голосами приднестровцев провалился

16 сентября
12:16 2020
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Тирасполь намерен продлить до 1 декабря период, во время которого въезд и выезд из региона будут максимально ограничены. Проект нормативного акта опубликован на странице лидера самопровозглашённой приднестровской администрации Вадима Красносельского. После одобрения он вступит в силу. Напомним, что с началом пандемии доступ в приднестровский регион строго лимитирован и осуществляется только на основании специальных пропусков. Продление до 1 декабря периода, во время которого Приднестровье практически изолировано, разрушает миф Майи Санду о предполагаемой подтасовке результатов выборов с помощью голосов жителей этого региона страны.

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