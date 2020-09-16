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Газета "Кишиневские новости"

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Лидера ПДС Майю Санду опять поймали на лжи

16 сентября
12:11 2020
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Из 52 тыс. представителей молдавской диаспоры, зарегистрировавшихся для участия в выборах, только 10% находятся в России, остальные 90% – в странах ЕС

Свыше 52 тыс. молдавских граждан с правом голоса, находящихся за рубежом, прошли предварительную регистрацию для участия в президентских выборах, которые состоятся 1 ноября. Такие данные сообщили в Центральной избирательной комиссии. Больше всего обращений отмечено в Италии – свыше 10 тыс., Великобритании – около 8 тыс. Российской Федерации – свыше 5800, а в Германии – свыше 5 тыс. Таким образом, лишь 10% от числа зарегистрировавшихся находятся в РФ, остальные 90% – в странах ЕС, что полностью опровергает возможность манипулирования голосами избирателей, о чем говорила Санду.

Уточним, что ЦИК разработал проект решения об организации участков для голосования на президентских выборах 1 ноября 2020 года. Согласно документу, предлагается открыть 200 участков для голосования вне пределов страны. Проект был передан Министерству иностранных дел и европейской интеграции для проведения консультаций со странами пребывания молдавских граждан.

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