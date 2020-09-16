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Газета "Кишиневские новости"

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ОАЭ и Израиль подписывают мирный договор

16 сентября
11:56 2020
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В Вашингтоне ОАЭ и Израиль 15-го сентября подписали Израильско-эмиратский мирный договор, сообщает theNational.

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом на церемонию подписания мирного соглашения министра иностранных дел ОАЭ Абдуллу бин Заида и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильско-эмиратский договор или Авраамский договор послужит мощным сигналом для остального мира, ОАЭ станет третьей арабской страной после Иордании и Египта, которая заключает мир с Израилем. В соответствии с договором, Израиль согласился приостановить свои планы по захвату оккупированных Палестинских территорий.

Напомним, что о заключении Израильско-эмиратского мирного договора, нацеленного на нормализацию отношений между государствами, стало известно месяц назад – 13-го августа.

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